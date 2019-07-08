(Казань, 11 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Главной причиной массовой гибели пчел в Республике Татарстан является отсутствие взаимодействия между пчеловодами и аграриями, считает доктор биологических наук, профессор кафедры прикладной экологии Института экологии и природопользования КФУ Малик Мукминов.

«К сожалению, отсутствие каких-либо контактов между пчеловодами и аграриями в области земледелия являются основной причиной гибели пчел. Не согласуются сроки обработки полей, может присутствовать нарушение при использовании тех или иных ядохимикатов. Пчеловоды часто вовремя не получают информацию об обработке посевов», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Мукминов.

Также нужно учитывать время возникновения этой проблемы. Сейчас наблюдается максимальное развитие пчелиных семей, они активно собирают нектар для производства меда. С другой стороны, происходит интенсивная обработка сельскохозяйственных угодий различными пестицидами и гербицидами, сообщил эксперт.

«Часто бывает, что обрабатывают поля, на которых пчелы не собирают нектар, но посевы находятся на пути лета пчел. Пчелы возвращаются с полными зобиками, летят на низкой высоте и могут попасть в это облако ядохимикатов. Если пчелы долетают до пчелиного улья, в нем начинает скапливаться повышенная концентрация пестицидов или гербицидов. По достижению смертельных доз наблюдается резкая гибель пчелиных семей», — сообщил доктор биологических наук.

Однако, по его словам, окончательный вывод относительно причин массовой гибели пчел можно будет сделать только после лабораторных испытаний пчелиного помора, пыльцы, воска и других продуктов пчеловодства.

«Гибель пчелиной семьи — это всегда несчастье для пчеловода, особенно в наших условиях рискованного земледелия, когда период цветения основных медоносов достаточно короткий», — заключил Мукминов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что практически во всех районах Татарстана наблюдается массовый падеж пчел. О жалобах пчеловодов республики заявил и министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

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