Разбитая трасса и проблема с колесом: камазовцы преодолели шестой этап «Шелкового пути»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Среди представителей команды «КАМАЗ-Мастер» в шестой соревновательный день ралли-марафона «Шелковый путь-2019» лучший результат показал экипаж Антона Шибалова. Он преодолел спецучасток на этапе Мандалгоби – Даланзадгад за 2 часа 8 минут и 41 секунду, всего на 27 секунд отстав от лидера гонки – белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-Спортавто» и став вторым, сообщает пресс-служба команды.

При этом маршрут спецучастка протяженностью 408 км накануне был изменен организаторами ралли. Часть трассы оказалась разбита перевозящей уголь тяжелой техникой, в результате чего спецучасток оказался разделен на две части зоной нейтрализации между отметками 157,23 км и 286,65 км, скорость прохождения которой контролировалась GPS.

Лидировавший накануне экипаж Андрея Каргинова вновь потерял время из-за пробитого колеса – правда, на этот раз всего одного. На его замену ушло около 5,5 минуты. «<...> в одном из мест, выпрыгнув из-за бугра, увидели два больших камня. Приземлились на них, может, перетормозили чуть-чуть. Передние колеса пролетели, а задние пришлись как раз между двух камней, и одно колесо порвали в лохмотья», – рассказал пилот.

В итоге Каргинов финишировал пятым с отставанием от лидера в 5 минут 17 секунд. Айрат Мардеев разместился на третьей позиции с отставанием в 28 секунд, а Сергей Куприянов на газодизельном «КАМАЗе» стал седьмым (отставание – 12 минут 49 секунд). Экипаж последнего задержался, помогая коллегам из команды MSK Rally Team дотащить внедорожник до финиша.

В генеральной классификации изменений не произошло: Шибалов остался вторым, Каргинов – третьим, Мардеев – четвертым и Куприянов – шестым.

Сегодняшний этап «Шелкового пути» был последним на территории Монголии. Завтрашний день участники гонки потратят на перегон в Китай.

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