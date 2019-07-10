Проблемы с колесами помешали пилотам «КАМАЗ-Мастера» на четвертом этапе «Шелкового пути»

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Команда «КАМАЗ-Мастер» на четвертый соревновательный день ралли-марафона «Шелковый путь-2019» не смогла добиться особых успехов. Лучший результат показал финишировавший четвертым Сергей Куприянов на газодизельном «КАМАЗе», сообщает пресс-служба команды.

И лидер предыдущего этапа Андрей Каргинов, и Антон Шибалов, и Айрат Мардеев по два раза меняли колеса – покрышки не выдержали сочетания высокой скорости и каменистой дороги спецучастка протяженностью 470 км. Кроме того, у экипажа Каргинова возникли проблемы с температурой двигателя.

В итоге экипаж Куприянова пришел к финишу четвертым, отстав от лидера – белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-Спортавто» на 17 минут 28 секунд и оставшись в генеральной классификации на шестой позиции.

Шибалов финишировал пятым и занял второе место в абсолютном зачете, Мардеев стал шестым и поднялся в генеральной классификации на четвертое место. Каргинов же занял лишь седьмое место и опустился в общем зачета на третью позицию.

Впрочем, камазовцы не потеряли оптимизма. «В целом ситуация нормальная, еще много ехать впереди. Обидно каждый день терять время, но впереди Китай и дюны – посмотрим, что там. Картина в общем зачете может кардинально поменяться, это не раз уже доказывали ралли “Дакар“ и “Шелковый путь“. Главное – не сдаваться!» – подчеркнул Айрат Мардеев.

Завтрашний этап «Шелкового пути» пройдет по маршруту Улан-Батор – Мандалгоби. Из его 365 км 337 км придутся на спецучасток.

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