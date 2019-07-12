Успех после неудачи: Каргинов вновь победил на этапе «Шелкового пути»

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Команда «КАМАЗ-Мастер» на пятый соревновательный день ралли-марафона «Шелковый путь-2019» добилась второго по счету успеха в гонке. Экипаж под управлением Андрея Каргинова стал победителем этапа Улан-Батор – Мандалгоби, преодолев спецучасток протяженностью 337 км за 2 часа 45 минут 28 секунд, сообщает пресс-служба команды.

На предыдущем этапе Каргинов пришел лишь седьмым, но теперь ему удалось отквитаться за неуспех. В абсолюте он вновь, как и за два дня до этого, финишировал вторым после катарца Нассера аль-Аттии на внедорожнике.

При этом первые три места среди грузовиков по итогам этапа заняли именно челнинцы. Этому поспособствовало то, что лидер гонки – белорус Сергей Вязович из «МАЗ-Спортавто» пришел к финишу третьим, но был оштрафован на минуту за превышение скорости и опустился на одну позицию.

В результате вторым стал Антон Шибалов, чему не помешал наложенный на него минутный штраф, а третьим – Айрат Мардеев. Сергей Куприянов на газодизельном грузовике оказался шестым. В абсолютном зачете челнинцы сохранили свои позиции: Шибалов остался вторым, Каргинов – третьим, Мардеев – четвертым и Куприянов – шестым.

Во время этапа серьезных проблем у камазовцев не возникло, хотя им и пришлось столкнуться с не слишком вежливым поведением некоторых китайских экипажей на джипах. «Неохотно как-то нас пропускает народ в этот раз на протяжении всей гонки. Когда смогли к ним плотнее подобраться, деваться им было уже некуда, и они пропустили, но это было спустя 80 км», – заметил, в частности, Антон Шибалов.

Сегодняшний этап «Шелкового пути-2019» пройдет по маршруту Мандалгоби – Даланзадгад. Из 411 км 408 км придутся на спецучасток.

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