Орешкин проехал подмосковную Балашиху и направляется в Казань

(Казань, 12 июля, «Татар-информ»). Министр экономического развития России Максим Орешкин начал автопробег из Москвы и успел проехать на LADA подмосковную Балашиху. На пути главы ведомства – Казань, Нижний Новгород, Самара и другие города, сообщил Орешкин на своей странице в Instagram.

Пользователи соцсети в комментариях желают министру «отличной поездки» и предупреждают о пробках, которые ожидаются впереди по трассе.

«Не отвлекайте министра, за рулем все-таки!» – пишет один из них.

«Добро пожаловать в мой мир!» – шутят другие.

Конечный пункт автопробега – Тольятти, где 15 июля пройдет форум по развитию моногородов. Также по пути министр сделает остановки в Нижнем Новгороде и Казани. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Министр отметил, во время автопробега он подготовит позицию для принятия решения о выборе между строительством платной трассы Москва — Казань и реконструкцией трассы М7.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Максим Орешкин совершит автопробег до Тольятти с остановкой в Казани.

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