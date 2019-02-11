Правительство РФ выберет между строительством новой дороги Москва – Казань и ремонтом трассы М7

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Правительство России в конце июля выберет один из двух вариантов создания транспортного коридора Европа – Западный Китай: возведение новой скоростной дороги Москва – Казань или реконструкция существующей трассы М7 «Волга». Об этом рассказал первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов, передает ТАСС.

«Мы сейчас работаем над оценкой, чтобы доложить Председателю Правительства [Дмитрию Медведеву] в конце июля, чтобы он осуществил этот выбор», – пояснил собеседник агентства.

При этом Астахов подчеркнул, что данный выбор не связан с реализацией планов по строительству частной автомагистрали «Меридиан», которая должна обеспечить движение магистральных грузовиков между Китаем и Европой по прямому маршруту.

По оценке замруководителя «Автодора», реконструкция трассы М7 может оказаться даже более дорогим вариантом. А директор Департамента государственной политики в сфере дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков добавил, что ремонт существующей дороги потребует большего количества времени, но это не отменяет необходимости подобных работ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что конкурсные процедуры на проектирование и строительство скоростной трассы Москва – Казань могут начаться в конце 2019 – начале 2020 годов.

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