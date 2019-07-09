Первая победа, несмотря на пыльные дороги: Каргинов выиграл третий этап «Шелкового пути»

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Команда «КАМАЗ-Мастер» на третий соревновательный день ралли-марафона «Шелковый путь-2019» добилась первого успеха в гонке. Экипаж под управлением Андрея Каргинова стал победителем этапа, преодолев спецучасток протяженностью 243 км за 2 часа 26 минут 10 секунд, сообщает пресс-служба команды.

При этом «действующий чемпион “Шелкового пути“ показал второе время в абсолюте вслед за катарцем Нассером аль-Аттией на внедорожнике», отмечается в сообщении. Общая протяженность третьего этапа ралли Улан-Удэ – Улан-Батор составила 691 км.

Победитель этапа в разряде грузовиков пожаловался на мешавшую движению по монгольским дорогам пыль: «Слабый ветер практически не сдувал пыль, приходилось продираться, искать дорогу. Чувствую, что потеряли много времени на этом». Вместе с тем он выразил надежду на то, что предстоящие трассы будут более привычными как для людей, так и для машин.

В генеральной классификации экипаж Каргинова остался вторым, но сократил отставание от лидера – белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-Спортавто». Экипаж Антона Шибалова отстал от коллеги по команде на 2 минуты 8 секунд, достиг финиша вторым и сохранил третью позицию в абсолютном зачете.

Экипажи Айрата Мардеева и выступающего на газодизельном «КАМАЗе» Сергея Куприянова показали четвертое и восьмое время. В общем зачете Мардеев остался пятым, а Куприянов поднялся с седьмой на шестую позицию.

Завтрашний этап «Шелкового пути» пройдет по круговому маршруту Улан-Батор – Улан-Батор. Из его 477 км 470 км придутся на спецучасток.

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