Пчеловоды Татарстана жалуются на массовую гибель пчел на пасеках

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В республике пчеловоды жалуются на массовую гибель пчел на пасеках. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства республики заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент РТ Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выступая на совещании, глава Минсельхозпрода РТ заметил, что в эти дни поступают сообщения от пчеловодов республики с жалобой по поводу массовой гибели пчел. Причину этого явления пчеловоды связывают с химической обработкой посевов сельскохозяйственных культур.

Как напомнил Марат Ахметов, применение пестицидов регламентировано федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». В частности, согласно информации министерства, при проведении химической обработки посевов юридические лица обязаны за трое суток предупредить население в письменной форме, через СМИ, ветеринарную службу. При этом указывается дата планируемой химической обработки, ее способ, уровень токсичности.

«Для предотвращения конфликтных ситуаций прошу руководителей хозяйств более ответственно отнестись к соблюдению требований законодательства [о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами]», – призвал министр.

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