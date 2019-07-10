Среди долгожителей Татарстана 88 перешагнули столетний возрастной рубеж

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане проживает 88 долгожителей, перешагнувших столетний возрастной рубеж. Об этом сообщила сегодня председатель правления регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» по РТ Любовь Мишина в казанской поликлинике № 21 на совещании по вопросу развития гериатрической помощи.

В республике проживают 4 тыс. 439 человек 90-летннего возраста, а 1042 жителя достигли возраста 95 лет, отметила Мишина. «88 человек перешагнули возраст 100 лет», – добавила она.

Кроме того, по словам докладчика, в Татарстане насчитывается более 34 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы должны обеспечить этой категории граждан долговременный уход, поэтому так необходимо создание гериатрической службы. Все они должны почувствовать изменения в качестве своей жизни», – подчеркнула председатель правления Союза пенсионеров РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане до конца 2019 года откроют 45 гериатрических кабинетов в поликлиниках и 140 коек в больницах для пожилых пациентов.

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