Число гериатрических кабинетов в поликлиниках Татарстана к концу 2019 года вырастет до 45

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане до конца 2019 года откроют 45 гериатрических кабинетов для приема пожилых пациентов. Об этом сообщила журналистам заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова на совещании в казанской поликлинике № 21.

В Татарстане уже функционируют десять гериатрических кабинетов, еще 25 будут созданы в ближайшие месяцы, рассказала депутат. «И до конца года еще десять кабинетов должны появиться по всей республике», – добавила она.

При этом Ларионова подчеркнула, что в рамках нацпроекта «Демография» ставится задача по увеличению продолжительности жизни населения. «Продолжительность жизни должна увеличиться в целом по России до 79 лет. Сегодня в России – это 72 года, в Татарстане – 74 года. Но важно, чтобы человек не просто жил долго, мы говорим об активном долголетии», – отметила она.

Как уточнил первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев, в республике на данный момент 40 врачей-гериатров проходят специальное обучение, которое завершится до конца года. «Цели врача-гериатра – обеспечить самостоятельность пожилого человека, самообслуживание в бытовых нуждах, самостоятельное передвижение, ориентацию в пространстве и времени, беспрепятственное общение и контроль происходящего вокруг. Вот эти адаптационные мероприятия входят в сферу деятельности гериатра, и все его действия на амбулаторном этапе направлены на достижение этих целей», – пояснил замминистра.

Помимо гериатрических кабинетов, которые будут работать на базе поликлиник, создаются 140 специальных коек в больницах. «Что касается стационара, то 140 гериатрических коек до конца 2019 года должны функционировать в структуре Министерства здравоохранения. К этому будут подключены 13 муниципальных образований», – заметил Абашев.

По его словам, в Казани будут действовать три гериатрических стационара: в госпитале для ветеранов войн, в горбольницах №№ 18 и 11, а в других муниципалитетах – по одному. Например, их создадут на базе госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов, центральных районных больниц Чистопольского, Елабужского, Нижнекамского, Альметьевского, Буинского, Апастовского, Зеленодольского и Атнинского районов.

«Стационары будут заниматься 85 различными гериатрическими синдромами, основные из которых – состояние, связанное с риском падения, головокружение, потеря мышечной силы, нарушение памяти и зрительной деятельности. Целый комплекс реабилитационных мероприятий – таковы задачи гериатрического отделения», – проинформировал первый замминистра.

На 2019 год в Татарстане доля людей старше 65 лет составляет почти 21%, в целом по России – 22%, в Европе – 26%, во всем мире – 13,5%. Кабинеты гериатрической помощи создаются в Татарстане в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» нацпроекта «Демография», а также развития системы медицинской помощи по профилю «гериатрия».

Основные задачи проекта «Старшее поколение» – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан, совершенствование медицинской помощи по профилю «гериатрия». На финансирование мероприятий проекта «Старшее поколение» в текущем году будет выделено 546 млн рублей.

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