Татарстан получит по нацпроекту 43 автомобиля для перевозки пожилых сельчан в больницы

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Татарстан в конце августа получит 43 автомобиля для перевозки пожилых жителей сельской местности в медицинские организации. Об этом сегодня заявил заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Адель Мубаракшин в казанской поликлинике № 21 на совещании по вопросу развития гериатрической помощи.

В более чем 98 сельских населенных пунктах Татарстана проживают от 150 до 200 жителей старше 65 лет, рассказал докладчик. «Для оказания необходимой помощи пожилым людям в сельской местности будут работать мобильные бригады. Они будут не только предоставлять услуги, но и выявлять вместе с медицинскими работниками пожилых, нуждающихся в долговременном уходе. На федеральные средства будут дополнительно приобретены 43 автотранспортных средства, которые будут использоваться для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации для обследования и скрининга», – отметил Мубаракшин. Он добавил, что поставка машин планируется в конце августа текущего года.

По мнению зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой, важно, что к системе здравоохранения подключаются социальные работники. «Сегодня принято беспрецедентное решение в рамках нацпроекта “Демография”. 43 автомобиля приобретаются и с сентября начнут обслуживать людей старше 65 лет. Средства уже выделены, торги проведены. В сельской местности порой необходимо привести человека старшего возраста в поликлинику или больницу для осмотра врачей и получения помощи. Служба социальной защиты возьмет эту обязанность на себя», – подчеркнула она.

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев в свою очередь заметил, что десять мобильных комплексов будут приобретены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Они будут курсировать по муниципальным образованиям для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Он также сообщил, что только в текущем году диспансеризацией и онкоскринингом планируется охватить 1,3 млн жителей республики, тогда как в прошлом году этот показатель составил около 950 тыс. человек.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане до конца 2019 года откроют 45 гериатрических кабинетов для приема пожилых пациентов.

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