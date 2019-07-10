Татар-информ

10 июля 2019, 17:52

ОбществоЗдоровье и среда

Татьяна Ларионова предложила провести конкурс на лучший гериатрический кабинет в Татарстане

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Татьяна Ларионова предложила провести конкурс на лучший гериатрический кабинет в Татарстане

Фото: Владимир Васильев

До конца текущего года в республике будут созданы 45 гериатрических кабинетов.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова предложила провести конкурс на лучший гериатрический кабинет. Об этом депутат заявила сегодня в казанской поликлинике № 21 на совещании по вопросу развития гериатрической помощи.

«Мы проведем конкурс гериатрических кабинетов под эгидой “Единой России”, чтобы был стимул у районов показать свое лицо, но главное – отношение к старшему поколению. Прошу этот вопрос взять в работу, к нему мы будем возвращаться», – сказала на совещании замглавы парламента республики.

В Казани прошло совещание по созданию гериатрических кабинетов в Татарстане в рамках реализации национального проекта «Демография». В нем приняли участие представители министерств и ведомств, Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, главные врачи медицинских учреждений муниципалитетов.

Кабинеты гериатрической помощи создаются в республике в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» нацпроекта «Демография», а также развития системы медицинской помощи по профилю «гериатрия».

Основные задачи проекта «Старшее поколение» – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан, совершенствование медицинской помощи по профилю «гериатрия». На финансирование мероприятий проекта в текущем году будет выделено 546 млн рублей.

Целевые показатели проекта «Старшее поколение» – охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2019 году на 22,5%, в 2024-м – на 70%. Согласно приказу Минздрава РТ, до конца текущего года в республике должны быть созданы 45 гериатрических кабинетов и 171 койка, к которым будут прикреплены жители всех муниципальных районов.

Решением президиума Татарстанского отделения партии «Единая Россия» в марте создана рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов, которую возглавила заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

Цель партийного контроля – повышение эффективности исполнения национальных проектов и, как следствие, обеспечение благополучия и повышения качества жизни населения.

Деятельность рабочей группы по контролю над исполнением нацпроектов в Татарстане получила высокую оценку на федеральном уровне. Генеральный совет партии «Единая Россия» призвал все регионы страны использовать уникальные наработки единороссов республики.

В рамках реализации нацпроектов в Татарстане утверждены 49 региональных проектов. Общий объем финансирования мероприятий региональных составляющих национальных проектов в республике на 2019 год составляет около 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,7 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В поликлиниках Татарстана до конца 2019 года откроют 35 новых гериатрических кабинета
Новости дня
19:27
В номере отеля в Новой Москве нашли задушенной 23-летнюю челнинку

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

19:14
Правительство Татарстана увеличило стипендии призерам всероссийских первенств и спартакиад

Рост выплат добившимся успехов республиканским спортсменам составит почти 17%.

19:05
В Альметьевске из задымленной квартиры спасли пожилую женщину

70-летнюю пострадавшую с признаками отравления угарным газом доставили в Альметьевскую ЦРБ.

19:00
Делегация Татарстана на рыбопромышленном форуме сварит царскую уху для 3 тыс. гостей

III Международный рыбопромышленный форум проходит в Петербурге с 10 по 12 июля.

18:46
На Кремлевской набережной в честь Дня рыбака приготовят устрицы и рыбные коктейли

Шеф-повара городских ресторанов в режиме открытой кухни приготовят рыбные блюда и предложат горожанам и туристам уху, пиццу из морепродуктов.

18:36
На «iВолге 2.0» определят лучшие проекты по десяти направлениям

В награждении победителей форума и церемонии закрытия примет участие полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

18:20
В Казани при ремонте Театра оперы и балета используют сусальное золото

Всего на ремонт и реставрацию Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля потратят 137 млн рублей.

18:12
В текущем году на капремонт культурных учреждений Татарстана выделили более 400 млн рублей

Всего за 2019 год планируется отремонтировать 40 объектов культурного назначения.

18:00
В МФЦ Татарстана появилась новая услуга по приему заявлений об уничтожении объекта налогообложения

Заявление в МФЦ необходимо подать, чтобы не платить налог на уничтоженный объект недвижимости.

17:52
Татьяна Ларионова предложила провести конкурс на лучший гериатрический кабинет в Татарстане

До конца текущего года в республике будут созданы 45 гериатрических кабинетов.

17:44
В поликлиниках Татарстана до конца 2019 года откроют 35 новых гериатрических кабинета

В рамках нацпроекта «Демография» ставится задача по увеличению продолжительности жизни населения.

17:41
Смертельная авария в Челнах стала причиной многокилометровой пробки

Сегодня днем на Первой автодороге «Лада» насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

17:34
На ремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане потратят около 700 млн рублей

Всего в рамках реализации программы по капремонту лагерей планируют обновить 12 объектов.

17:22
Организаторы фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» удостоены памятной медали ЮНЕСКО

Награды вручены по поручению министра иностранных дел России и главы Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея Лаврова.

17:10
В Татарстане отремонтируют 15 ресурсных центров за 681 млн рублей

На данный момент ремонтные работы ведутся в 14 из 15 ресурсных центров.

16:58
Дмитрий Патрушев положительно оценил работу Минсельхозпрода Татарстана в области рыбоводства

Николай Титов презентовал экспозицию Татарстана на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.

16:56
На капремонт подростковых клубов в Татарстане потратят 100 млн рублей

Всего в республике планируют привести в порядок 26 подобных объектов.

16:48
Юные таланты «Созвездия-Йолдызлык» выступили с концертом в тоннелях военно-исторического музея

В Севастополе 250 лауреатов и победителей фестиваля концертом открыли летнюю творческую смену «Созвездия», которая продлится до 23 июля.

16:38
В Татарстане создан Межведомственный совет по развитию волонтерства во главе с Лейлой Фазлеевой

Одной из основных задач совета будет организация взаимодействия исполнительных органов власти Татарстана с общественными волонтерскими организациями.

16:34
Две свалки у уреза воды и незаконные стоянки авто: Минэкологии РТ провело рейд в акватории Казанки
16:22
Болгарская исламская академия и Академия наук РТ договорились возрождать богословское наследие

Академии будут вместе проводить научные исследования, организовывать конференции, готовить научные кадры и обмениваться литературой.

16:16
Нефтяников Татарстана пригласили к освоению нефтегазоносной Прикаспийской впадины Казахстана

«Татнефть» и «КазМунайГаз» подписали меморандум о взаимопонимании в Доме Правительства Татарстана.

16:12
Синоптики Татарстана вновь предупреждают о дождях, грозах и усилениях ветра

В дневные часы на территории республики воздух прогреется до +25 градусов.

16:04
Сборник рассказов Рамиля Гарифуллина выдвинули на республиканскую премию имени Державина

По оценке главреда Таткнигоиздата, составившие книгу рассказы пользуются популярностью как среди простых читателей, так и среди профессионалов.

15:48
Специалисты татарстанского Роспотребнадзора ответят на вопросы казанских предпринимателей

Цель проведения консультации — повышение уровня открытости и доступности информации о деятельности Управления Роспотребнадзора по РТ.

События