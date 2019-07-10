Татьяна Ларионова предложила провести конкурс на лучший гериатрический кабинет в Татарстане

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова предложила провести конкурс на лучший гериатрический кабинет. Об этом депутат заявила сегодня в казанской поликлинике № 21 на совещании по вопросу развития гериатрической помощи.

«Мы проведем конкурс гериатрических кабинетов под эгидой “Единой России”, чтобы был стимул у районов показать свое лицо, но главное – отношение к старшему поколению. Прошу этот вопрос взять в работу, к нему мы будем возвращаться», – сказала на совещании замглавы парламента республики.

В Казани прошло совещание по созданию гериатрических кабинетов в Татарстане в рамках реализации национального проекта «Демография». В нем приняли участие представители министерств и ведомств, Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ, главные врачи медицинских учреждений муниципалитетов.

Кабинеты гериатрической помощи создаются в республике в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» нацпроекта «Демография», а также развития системы медицинской помощи по профилю «гериатрия».

Основные задачи проекта «Старшее поколение» – увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан, совершенствование медицинской помощи по профилю «гериатрия». На финансирование мероприятий проекта в текущем году будет выделено 546 млн рублей.

Целевые показатели проекта «Старшее поколение» – охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, в 2019 году на 22,5%, в 2024-м – на 70%. Согласно приказу Минздрава РТ, до конца текущего года в республике должны быть созданы 45 гериатрических кабинетов и 171 койка, к которым будут прикреплены жители всех муниципальных районов.

Решением президиума Татарстанского отделения партии «Единая Россия» в марте создана рабочая группа по контролю за реализацией национальных проектов, которую возглавила заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова.

Цель партийного контроля – повышение эффективности исполнения национальных проектов и, как следствие, обеспечение благополучия и повышения качества жизни населения.

Деятельность рабочей группы по контролю над исполнением нацпроектов в Татарстане получила высокую оценку на федеральном уровне. Генеральный совет партии «Единая Россия» призвал все регионы страны использовать уникальные наработки единороссов республики.

В рамках реализации нацпроектов в Татарстане утверждены 49 региональных проектов. Общий объем финансирования мероприятий региональных составляющих национальных проектов в республике на 2019 год составляет около 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 16,7 млрд рублей.

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