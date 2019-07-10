Татар-информ

10 июля 2019, 14:50

ОбществоЗдоровье и среда

Татьяна Ларионова: Целесообразно размещать гериатрические кабинеты на первых этажах поликлиник

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ОбществоЗдоровье и среда

Татьяна Ларионова: Целесообразно размещать гериатрические кабинеты на первых этажах поликлиник

Фото: Владимир Васильев

В Казани прошло совещание по созданию в Татарстане гериатрических кабинетов в рамках реализации нацпроекта «Демография».

(Казань, 10 июля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Гериатрические кабинеты лучше всего размещать на первых этажах поликлиник для удобства посетителей. Об этом заявила заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова на совещании в казанской поликлинике № 21 по вопросу развития гериатрической помощи с участием представителей Общественной организации ветеранов (пенсионеров) Татарстана.

Кабинеты гериатрической помощи создаются в республике в рамках реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение)» нацпроекта «Демография», а также развития системы медицинской помощи по профилю «гериатрия». Медпомощь по этому профилю оказывается пациентам в возрасте от 75 лет и старше.

«Этот вопрос актуален, он затрагивает старшее поколение людей, которое заслуживает особого внимания, заботы и поддержки. И это не вызывает ни у кого сомнений. Гериатрическая служба – новая и при этом крайне необходимая. Когда начинается что-то новое, вопросов возникает много. Попросила бы актив Совета ветеранов осуществить общественный контроль. Необходим грамотный мониторинг выполнения мероприятий национальных проектов», – сказала Татьяна Ларионова.

По ее словам, нужно обратить особое внимание на размещение гериатрических кабинетов. «На мой взгляд, целесообразно их размещать на первых этажах поликлиник. Я бы вас попросила посмотреть расположение этих кабинетов», – обратилась депутат к представителям Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ.

«Сегодня гериатрический кабинет не нуждается в каком-то особенном оборудовании, но, на мой взгляд, он должен быть комфортным для встречи врача с пожилым человеком. Представители старшего поколения нуждаются не только в том, чтобы сообщить, что у них болит, они должны иметь возможность рассказать о каких-то других своих проблемах, может быть, психологических», – добавила Татьяна Ларионова.

Она напомнила, что в республике запущен региональный проект «Нацпроекты. Фотоконтроль 2019». «Проектом сегодня заинтересовалась Российская Федерация в целом. Мы еженедельно фиксируем с помощью фотографий всю работу по объектам, которые создаются в рамках национальных проектов. Пока больше фотоотчетов получаем от депутатов, которые закреплены за каждым из объектов. Мне бы хотелось, чтобы при создании гериатрических кабинетов и коек к фотоконтролю подключились наши ветераны», – заключила она.

Решением президиума Татарстанского отделения партии «Единая Россия» в марте была создана рабочая группа по контролю за реализацией нацпроектов, которую возглавила заместитель Председателя Госсовета РТ, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова. Цель партийного контроля – повышение эффективности исполнения национальных проектов и, как следствие, обеспечение благополучия и повышения качества жизни населения. Деятельность рабочей группы по контролю над исполнением нацпроектов в Татарстане получила высокую оценку на федеральном уровне. Генеральный совет партии «Единая Россия» призвал все регионы страны использовать уникальные наработки единороссов республики.

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