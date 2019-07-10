Следователи изучают обстоятельства гибели рабочего, которого придавило фонарным столбом в Челнах

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). Следователи изучают обстоятельства гибели 43-летнего рабочего, которого придавило фонарным столбом в Набережных Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«9 июля в Набережных Челнах при производстве дорожно-ремонтных работ на автомобильном мосту между поселками ГЭС и ЗЯБ упавшей осветительной мачтой смертельно травмирован 43-летний рабочий. Еще двое рабочих с тяжелыми травмами доставлены в реанимацию. По данному факту проводится доследственная проверка», – рассказал агентству Андрей Шептицкий.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 9 июля на мосту через Мелекеску в Челнах упавшим фонарным столбом придавило троих рабочих. Позднее один из пострадавших скончался в больнице.



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