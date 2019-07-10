(Набережные Челны, 10 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова).Один из пострадавших от падения фонарного столба на мосту в Набережных Челнах скончался в больнице, об этом ИА «Татар-информ» сообщили в БСМП Автограда.

«Один из рабочих умер в больнице из-за травм, несовместимых с жизнью. Двое находятся в состоянии средней тяжести, их жизням ничего не угрожает», — сообщили в больнице.

На данный момент по факту ЧП на мосту в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ проводится доследственная проверка. Также этим случаем занимается Государственная инспекция труда РТ по городу Набережные Челны.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что трех рабочих на мосту в Набережных Челнах придавило фонарным столбом. ЧП произошло 9 июля на мосту через реку Мелекеска, расположенном в поселке ГЭС.

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