На мосту в Набережных Челнах троих рабочих придавило фонарным столбом

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах троих рабочих придавило фонарным столбом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о том, что в поселке ГЭС на проспекте Мусы Джалиля на рабочих рухнул столб освещения. На место отправились пожарные ПСЧ №55, спасатели ЗПСО №6, врачи и полиция», – рассказали в МЧС.

На месте выяснилось, что на мосту между поселками ГЭС и ЗЯБ мужчины занимались демонтажем столба и в какой-то момент он упал прямо на них. Рабочие, находившиеся поблизости, подняли столб и освободили зажатых еще до появления расчетов.

В результате происшествия 34-летний мужчина получил травму головы и переломы плеча и бедра. 33-летний рабочий – травму живота, 31-летний – перелом плечевой кости. Всех троих доставили в БСМП.

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