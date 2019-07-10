Минтруд РТ: Третью неделю подряд в ряде моногородов Татарстана сокращается число безработных

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). За неделю в четырех моногородах Татарстана – Зеленодольске, Набережных Челнах, Менделеевске и Нижнекамске – число безработных сократилось до 2431 человека. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным, в Зеленодольске насчитывается 376 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 74 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Набережных Челнах, Менделеевске и Нижнекамске», – сказано в сообщении.

Согласно данным на начало недели, в общей сложности в службах занятости этих четырех моногородов на учете в качестве безработных состоит 2431 человек. Незначительный рост количества официально зарегистрированных безработных отмечен в Елабуге. Число признанных безработными в Камских Полянах и Чистополе за неделю не изменилось.

При этом тренд по снижению регистрируемой безработицы сохраняется в Татарстане уже третью неделю подряд. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ко 2 июля в пяти моногородах республики сократилось число безработных. А еще неделей ранее, 25 июня, соответствующая положительная тенденция наблюдалась в четырех моногородах.

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