Татар-информ

10 июля 2019, 22:23

Экономика и финансыОбщество

Минтруд РТ: Третью неделю подряд в ряде моногородов Татарстана сокращается число безработных

Рекомендуем

Экономика и финансыОбщество

Минтруд РТ: Третью неделю подряд в ряде моногородов Татарстана сокращается число безработных

За неделю в четырех моногородах республики количество признанных безработными сократилось до 2431 человека.

(Казань, 10 июля, «Татар-информ»). За неделю в четырех моногородах Татарстана – Зеленодольске, Набережных Челнах, Менделеевске и Нижнекамске – число безработных сократилось до 2431 человека. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«По последним данным, в Зеленодольске насчитывается 376 официально зарегистрированных безработных граждан, что на 74 человека меньше, чем на прошлую отчетную дату. Также на этой неделе уменьшилось число безработных в Набережных Челнах, Менделеевске и Нижнекамске», – сказано в сообщении.

Согласно данным на начало недели, в общей сложности в службах занятости этих четырех моногородов на учете в качестве безработных состоит 2431 человек. Незначительный рост количества официально зарегистрированных безработных отмечен в Елабуге. Число признанных безработными в Камских Полянах и Чистополе за неделю не изменилось.

При этом тренд по снижению регистрируемой безработицы сохраняется в Татарстане уже третью неделю подряд. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ко 2 июля в пяти моногородах республики сократилось число безработных. А еще неделей ранее, 25 июня, соответствующая положительная тенденция наблюдалась в четырех моногородах. 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Среди долгожителей Татарстана 88 перешагнули столетний возрастной рубеж
Новости дня
22:32
Чистополь встретил участников нового заезда проекта «Танцевальная деревня»

Новый сезон «Танцевальной деревни» открылся в Чистополе.

22:23
Минтруд РТ: Третью неделю подряд в ряде моногородов Татарстана сокращается число безработных

За неделю в четырех моногородах республики количество признанных безработными сократилось до 2431 человека.

22:10
В России могут разрешить продавать драгоценности онлайн
22:04
«Чистый берег» зовет добровольцев: природоохранная акция стартует в Татарстане

Ежегодная природоохранная акция по расчистке берегов водоемов от мусора в этом году начнется с озера Лесное в Казани.

21:56
Сто баллов на ЕГЭ набрали 13 выпускников лицеев Казанского федерального университета

В Лицее имени Н.И. Лобачевского экзамены на сто баллов сдали семь учащихся, а в IT-лицее – шесть.

21:48
Опрос: Больше трети российских школьников проведут летние каникулы в деревне или на даче
21:38
Бывший капитан УНИКСа стал главным тренером «Казаночки»

Петр Самойленко отыграл за УНИКС 15 сезонов, большую часть из которых был капитаном команды и любимцем публики.

21:32
Татарстанцев приглашают подписаться на YouTube-канал об инвестиционной деятельности в республике

На ресурсе размещаются эксклюзивные видео с мероприятий, проводимых Агентством инвестиционного развития РТ.

21:25
В Пестречинском районе откроются спортивная площадка и лыжная база

Лыжная база возводится на стадионе в Сосновом бору, спортивная площадка появится в селе Тат. Ходяшево.

21:18
И. о. главы Управления образования Менделеевского района назначен экс-директор Ижевской школы

Ильбар Тагиров является победителем профессионального конкурса «Учитель года 2014».

21:12
Маршруты движения поездов Казань – Свияжск и Свияжск – Арск продлят до станции Тюрлема

По новому маршруту электрички будут ездить два раза в неделю до конца сентября.

21:07
Смертельный наезд на пешехода в Набережных Челнах попал на видео

Сегодня днем на Первой автодороге «Лада Приора» насмерть сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

20:58
Челнинский госпиталь для ветеранов войн стал лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»

Экспертная комиссия оценила достижения учреждения по оказанию медпомощи пожилым жителям Закамья.

20:46
Среди долгожителей Татарстана 88 перешагнули столетний возрастной рубеж

Число проживающих в республике долгожителей на совещании по вопросу развития гериатрической помощи назвала руководитель Союза пенсионеров РТ.

20:39
С начала года в Татарстане количество погибших на пожарах возросло на 20%

Большая часть пожаров произошли из-за неосторожного обращения с огнем.

20:32
Проблемы с колесами помешали пилотам «КАМАЗ-Мастера» на четвертом этапе «Шелкового пути»

Лучший результат среди челнинцев показал Сергей Куприянов, пришедший к финишу четвертым.

20:16
Казань вошла в топ-30 туристических городов и курортов

В рейтинге город занимает 13 место.

20:11
Холодная погода в Татарстане помогла снизить число утонувших в этом году почти на треть

Одна из главных причин гибели на воде остается купание в необорудованных местах.

20:10
Поиск прекрасного в старых домах: в Казани презентовали фильм о неприметных зданиях и их обитателях

Картина рассказывает о казанском художнике Саше Гром, которая занимается фотографированием старых домов.

19:54
Общественная палата РТ призвала обсудить использование имен Тукая и Лемаева в дизайне аэропортов

Имена Габдуллы Тукая и Николая Лемаева присвоены воздушным гаваням Татарстана по итогам конкурса «Великие имена России».

19:40
Татарстан получит по нацпроекту 43 автомобиля для перевозки пожилых сельчан в больницы
19:32
ЦИК РТ обучил специалистов МФЦ в рамках проекта «Мобильный избиратель»

На выборах в Госсовет Татарстана 8 сентября жители республики смогут проголосовать без привязки к прописке.

19:27
Стюардессу из Челнов нашли убитой в номере московского отеля

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

19:14
Правительство Татарстана увеличило стипендии призерам всероссийских первенств и спартакиад

Рост выплат добившимся успехов республиканским спортсменам составит почти 17%.

19:05
В Альметьевске из задымленной квартиры спасли пожилую женщину

70-летнюю пострадавшую с признаками отравления угарным газом доставили в Альметьевскую ЦРБ.

События