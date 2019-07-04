В пяти моногородах Татарстана стало меньше зарегистрированных безработных

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Согласно данным на 2 июля, в пяти моногородах Татарстана уменьшилось число зарегистрированных безработных, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, в Елабуге количество безработных уменьшилось на 16 человек, до 374 граждан. Кроме того, безработных стало меньше в Набережных Челнах, Нижнекамске, Камских Полянах и Чистополе. Их число сократилось до 1164, 901, 338 и 309 человек соответственно.

Незначительно выросло количество оставшихся без работы граждан в Зеленодольске и Менделеевске – с 445 до 450 и с 63 до 68.

При этом в целом по Татарстану, согласно данным на 3 июля, насчитывается 11,4 тыс. официально признанных безработными лиц – на 120 человек меньше, чем неделей ранее. Таким образом, тренд по снижению зарегистрированной безработицы продолжился: ее уровень в республике составляет 0,56% от численности рабочей силы.

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