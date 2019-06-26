В четырех моногородах Татарстана уменьшилось число зарегистрированных безработных

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Согласно данным на 25 июня, в моногородах Татарстана уменьшилось число зарегистрированных безработных, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Так, в Нижнекамске количество безработных уменьшилось на 42, составив 902 человека, кроме того, число безработных граждан уменьшилось в Елабуге, Чистополе и Менделеевске до 390, 321 и 63 человек соответственно.

Некоторое увеличение наблюдается в Набережных Челнах (прирост на 10 человек) и Камских Полянах (4 человека).

Всего на сегодняшний день в Татарстане на учете в органах службы занятости состоят 11 520 граждан, что на 47 человек меньше по сравнению с прошлой отчетной датой. За неделю работодатели предложили 3 928 вакансий. Коэффициент напряженности составил 0,26 человека на одно вакантное рабочее место.

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