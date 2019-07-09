Татар-информ

9 июля 2019, 22:18

Спорт

Представитель Татарстана завоевал уже третью награду на Универсиаде в Неаполе

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Спорт

Представитель Татарстана завоевал уже третью награду на Универсиаде в Неаполе

Фото: minsport.tatarstan.ru

Григорий Тарасевич показал второй результат на дистанции 200 м на спине.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Пловец Григорий Тарасевич, представляющий Татарстан в составе сборной России на Универсиаде в Неаполе, стал обладателем уже третьей награды на этих Играх, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Тарасевич завоевал серебряную медаль, преодолев дистанцию в 200 м на спине за 1 минуту 57,91 секунды. Победителем стал американец Остин Катц с результатом 1 минута 55,65 секунды, а бронзовая медаль досталась другому американцу – Кларку Бичу (1 минута 57,96 секунды).

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», до этого Григорий Тарасевич на Универсиаде 2019 взял «золото» и «бронзу» на дистанциях 100 м и 50 м на спине соответственно. 

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