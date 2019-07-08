Татарстанские спортсмены завоевали две «бронзы» Универсиады по плаванию

(Казань, 8 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Григорий Тарасевич и Ирина Приходько, представляющие Татарстан в сборной России на Универсиаде в Неаполе, принесли в копилку РТ две бронзовые награды.

«Выступление оцениваю достойно, так как из двух минут не выплывала около трёх лет. Эмоции у команды радостные, потому что первая медаль для нас в эстафетном плавании. Очень чувствуется поддержка наших болельщиков. Соперницы очень сильные – американки, итальянки – но мы будем продолжать бороться», – рассказала Приходько, выступающая в эстафете 4х200.

Вдобавок спортсменка рассказала о планах на ближайшее будущее: «Следующая моя дисциплина – 800 метров кролем. В ее финальной части я буду бороться за личную медаль».

Тарасевич же завоевал «бронзу» на дистанции в 50 м на спине, уступив первое место американцу Джастину Рессу и Зейну Уодделлу из ЮАР.

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