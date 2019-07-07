Экипаж Шибалова финишировал вторым на первом этапе «Шелкового пути»

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). Экипаж «КАМАЗ-Мастер» под управлением Антона Шибалова финишировал вторым на первом этапе «Шелкового пути» в зачете грузовиков. Соревнования стартовали сегодня в 8 часов утра по московскому времени, сообщает пресс-служба команды.

На первом месте оказался белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича, преодолевший путь за 34 минуты и 32 секунды. Команда Шибалова отстала от победителя менее чем на одну минуту, результат татарстанцев — 35 минут и 28 секунд. С отставанием на 2.36 третьим финишировал другой экипаж белорусов под управлением Алексея Вишневского.

Отмечается, что на первом этапе участникам пришлось проехать более 50 км спецучастка — трассы пролегали по узким дорогам тайги, а в начале экипажи должны были пройти по каменистому покрытию, где очень трудно обогнать соперника. Также в пути участников поджидали сибирские сопки и речные долины.

Челнинская команда «КАМАЗ-Мастер» представлена на гонке экипажами Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Сергея Куприянова.

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