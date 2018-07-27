Каргинов стал победителем «Шелкового пути-2018» в грузовом зачете

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Экипаж команды «КАМАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова победил в зачете грузовиков российской части ралли-рейда «Шелковый путь-2018». Спортсмен впервые стал победителем «Шелкового пути», сообщает пресс-служба гонки.

Большею часть ралли лидером был другой экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Дмитрия Сотникова. Однако поломка на шестом участке гонки Волгоград – Липецк не оставила ему шансов на первое место в генеральной классификации.

По итогам седьмого этапа «Шелкового пути» Липецк – Москва лучший результат продемонстрировал голландец Мартин ван ден Бринк на Renault из команды Mammoet Rallye Sport. За ним пришли камазовцы Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Четвертым финишировал победитель пятого этапа Антон Шибалов, Андрей Каргинов пришел только пятым. Но этот расклад не повлиял на итоговый результат гонки.

В генеральной классификации вторым и третьим стали Айрат Мардеев и Антон Шибалов. Четвертое и пятое места достались Сергею Куприянову и Эдуарду Николаеву. Победитель «Шелкового пути-2017» Дмитрий Сотников стал лишь девятым.

Вторая часть ралли-рейда «Шелковый путь-2018» должна пройти в сентябре на территории Китая.