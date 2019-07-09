Минэкологии РТ: «Водоканал» не виновен в обмелении водоема в Чебаксе

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). МУП «Водоканал» на обмелевшем искусственном водоеме в поселке Чебакса в Советском районе Казани намерен поднять уровень воды до 5 метров. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«По Чебаксе: как вы уже знаете, там ситуация была аварийная. Неизвестными лицами была сломана задвижка. "Водоканалу" пришлось спустить воду и провести мероприятия по ремонту. На сегодняшний день ремонт завершен, уровень водного объекта составляет 4 метра. Потихоньку он заполняется. "Водоканал" намерен поднять уровень воды до 5 метров. Нарушение устранено, каких-либо фактов сброса сточных вод на объект не выявлено», – сообщил он журналистам.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что из-за сильнейшего обмеления искусственный водоем неподалеку от населенного пункта Чебакса в Татарстане в июне превратился в большую лужу. Внимание общественности к этому объекту привлек видеоролик в социальных сетях, на котором мужчины собирали руками рыбу, беспомощно барахтающуюся в лужах. В такое жалкое зрелище превратился некогда глубокий искусственный водоем. Вода из плотины была спущена полностью по непонятным для местных жителей причинам. В пресс-службе Минэкологии РТ отметили, что данный водный объект является гидротехническим сооружением и находится на балансе МУП «Водоканал».

По версии самого «Водоканала», вода из гидротехнического сооружения утекла в Киндерку, и во всем виноваты неизвестные воры металла и сломанная задвижка. Организация написала заявление в полицию о краже металлических штурвалов и повреждении механизма донной задвижки. По факту слива воды из гидротехнического сооружения возле поселка Чебакса Казанская межрайонная природоохранная прокуратура инициировала проверку.

«"Водоканал" написал заявление в полицию. Мы считаем, что нарушения со стороны "Водоканала" нет. Он спустил воду, иначе устранить это нарушение не мог. Никаких административных мер к нему предпринято не будет», – сказал сегодня корреспонденту «Татар-информ» Фаяз Шакиров.



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