Минэкологии РТ: За шесть месяцев выявлено и устранено 3 тысячи экологических нарушений

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В текущем году инспекторы Минэкологии РТ выявили и пресекли более 3 тысяч нарушений природоохранного законодательства. В настоящее время 97,5 процента из них устранено. Об этом сообщил сегодня в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Министерство экологии и природных ресурсов РТ осуществляет региональный государственный экологический надзор в области охраны атмосферного воздуха, использования и охраны водных объектов, недропользования и в области обращения с отходами», - рассказал он.

Согласно его данным, со злостных нарушителей взысканы штрафы на сумму 34 млн рублей. Штрафы поступают в бюджеты муниципальных образований и направляются на природоохранные мероприятия на территории этих районов.



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