Татар-информ

9 июля 2019, 11:18

Здоровье и среда

Минэкологии РТ: Благодаря незаконной добыче ОПИ «Акрополь» нанес ущерб на 70 млн рублей

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Здоровье и среда

Минэкологии РТ: Благодаря незаконной добыче ОПИ «Акрополь» нанес ущерб на 70 млн рублей

Минэкологии РТ назвало два вида нарушений экологического законодательства, наносящих наибольший экономический ущерб.

(Казань, 9 июля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Незаконная добыча полезных ископаемых и сброс грязных сточных вод на водные объекты Татарстана — эти два природоохранных нарушения наносят наибольший ущерб экологии республики. Примером нарушения, нанесшего самый крупный вред окружающей среде в этом году, стала незаконная добыча ОПИ организацией «Акрополь». Об этом «Татар-информ» сообщил сегодня первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Фаяз Шакиров.

«Незаконная добыча ОПИ — это неоплаченные налоги. На таких местах в дальнейшем образуются свалки, куда потом граждане начинают вывозить мусор. Второе серьезное нарушение — сброс сточных вод без очистки на водные объекты, который приводит к гибели биоресурсов и всей живности», — отметил собеседник.

В качестве примера одного из самых крупных нарушений экологического законодательства, повлекших серьезный материальный ущерб, в этом году стала незаконная добыча полезных ископаемых в одном из районов республики.
«Предварительный ущерб от действий „Акрополя“ составляет около 70 млн рублей. Это организация в Пестречинском районе», — пояснил Фаяз Шакиров.

Информация о крупном правонарушении появилась на прошлой неделе. Экологами зафиксировано 150 тысяч кубометров незаконно добытых ОПИ. Факт безлицензионного пользования недрами выявили и пресекли инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ вблизи населенного пункта Надеждинское в Пестречинском районе.

Как оказалось, лицензия на добычу общераспространенных полезных ископаемых, известняка, у компании имеется, вот только разработку недр они решили вести далеко за пределами отведенного участка. Размер причиненного ущерба превысил 70 миллионов рублей.

«По данному факту в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ „Пользование недрами без лицензии на пользование недрами“, назначен штраф на сумму 800 тысяч рублей. В связи с наличием признаков уголовно наказуемого деяния согласно ст.171 УК РФ „Незаконное предпринимательство“ все материалы дела направлены в природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы для принятия соответствующих мер», — сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

 

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