СМИ: Украденные из банка миллионы супруг кассирши из Салавата проиграл в азартные игры

(Казань, 9 июля, «Татар-информ»). Украденные из банка в Башкортостане 23 млн рублей супруг кассирши из Салавата проиграл в азартные игры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Теперь мужчина готовится к поездке в Москву на телевидение, где собирается просить жителей России помочь ему собрать деньги», – уточняет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в конце мая из отделения Россельхозбанка в башкирском городе Салават пропали 23 млн рублей. В краже подозревают кассира финансового учреждения Луизу Хайруллину, которая вместе с мужем и двумя детьми скрылась.

Женщину удалось задержать в начале июля в одной из съемных квартир в Казани. Денег при женщине не обнаружили.



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