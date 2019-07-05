МВД опубликовало видео задержания в Казани кассира из Башкортастана, укравшей более 20 млн из банка

(Казань, 5 июля, «Татар-информ). МВД опубликовало первые кадры с места задержания в Казани кассира из Башкортостана, которая вынесла из банка более 20 млн рублей. Видеозапись задержания появилась на официальном сайте МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в одной из съемных квартир в Казани была обнаружена и задержана Луиза Хайруллина с семьей. Ее подозревают в краже из отделения Россельхозбанка в городе Салават 23 млн рублей. В данный момент устанавливается местонахождение похищенных денежных средств.

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