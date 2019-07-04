Сбежавшая с 23 млн рублей кассир из Башкортостана задержана в Казани

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Подозреваемая в краже 23 млн рублей из отделения Россельхозбанка в башкирском городе Салавате Луиза Хайруллина задержана в Казани. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемая Хайруллина была обнаружена вместе с семьей на одной из съемных квартир в столице Татарстана. Установили ее местонахождение сотрудники Управления уголовного розыска МВД по РБ совместно с оперативниками Управления ФСБ по РБ и МВД по РТ.

«Сейчас с ней проводятся необходимые оперативно-следственные действия. Устанавливается местонахождение похищенных денежных средств», – отметила официальный представитель МВД России.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники уголовного розыска МВД по Башкортостану и УФСБ по РБ.

О хищении денег из отделения Россельхозбанка в Салавате стало известно 27 мая. Прибывшие по месту жительства подозреваемой Луизы Хайруллиной полицейские обнаружили, что она скрылась в неизвестном направлении вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми. Впоследствии суд заочно арестовал ее.

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