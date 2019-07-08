Активный участник ярмарок вакансий «КазХимНИИ» выплатил долги по зарплате 29 работникам

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). АО «Казанский химический научно-исследовательский институт», работающее в сфере научных исследований и разработок в Татарстане, выплатило 29 работникам 522 тыс. рублей долга по зарплате. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. Частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Казани», — сказано в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в мае данное предприятие выплатило долги по зарплате своим сотрудникам на общую сумму более 1 млн рублей. Об этом также информировала пресс-служба Минтруда РТ.

Интересно, что должник по зарплате АО «КазХимНИИ» — неоднократный участник ярмарок вакансий, проводимых в республике. Так, представители кадровой службы данного предприятия 18 июня предлагали вакансии соискателям на мини-ярмарке вакансий в Советском районе Казани.



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