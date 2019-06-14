В Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий для электриков, водителей и швей

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). 18 июня филиал Центра занятости населения г. Казани по Советскому району проведет мини-ярмарку вакансий, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«В мероприятии примут участие МУП г. Казани „ПАТП № 2“, ПАО „Таттелеком“, ГБУ РТ „Служба экстренных вызовов-112“, трамвайное депо им. И.К. Кабушкина и АО „КазХимНИИ“», — говорится в сообщении.

Посетителям предложат такие вакансии, как автоэлектрик, водитель автобуса, водитель трамвая, дворник, жестянщик, заведующий здравпунктом, инженер контакт-центра, инженер по автоматизированным системам управления производством, инженер-электроник, кондуктор, маляр-жестянщик, мастер, механик КПП, мойщик-уборщик подвижного состава, начальник отдела кадров, начальник ОТК, оператор контакт-центра, оператор отдела телемаркетинга, оператор группы удержания абонентов, программист, слесарь механосборочных работ, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик, специалист по приему и обработке экстренных вызовов, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территорий, швея и др.

Ярмарка пройдет с 9 утра до 12 часов дня по адресу: г. Казань, ул. Журналистов, д.13а. Вход бесплатный.

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