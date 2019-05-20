Постоянный участник ярмарок вакансий «КазХимНИИ» выплатило более 1 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Более 1 млн рублей долгов по зарплате выплатило своим сотрудникам АО «Казанский химический научно-исследовательский институт» в Татарстане. Об этом информирует пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда. Осуществляющее свою деятельность в отрасли научных исследований и разработок АО „КазХимНИИ“ выплатило 57 работникам 1,2 млн руб.», — сказано в сообщении.

Должник по зарплате АО «КазХимНИИ» — неоднократный участок ярмарок вакансий в республике. Представители данного предприятия приглашали на работу новых сотрудников на городских ярмарках вакансий еще в августе 2018 года, а также в апреле 2017 года.

Работа с должниками по зарплате ведется в республике на постоянной основе. Так, неделей ранее еще два сельхозпредприятия республики выплатили своим сотрудникам 4,5 млн рублей долгов по зарплате.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.