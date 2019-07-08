Подопечные экс-либеро «Зенита» в третий раз победили на Универсиаде в Неаполе

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). На Универсиаде в Неаполе мужская сборная России по волейболу под руководством старшего тренера и бывшего либеро «Зенита-Казани» Алексея Вербова победила команду Китая. Об этом сообщает издание «Чемпионат.com».

Россияне взяли верх над китайцами со счетом 3:0 (25:20, 25:15, 25:15). Для них это уже третья победа в групповом этапе турнира.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», до этого российская команда обыграла соперников из Португалии со счетом 3:1 (24:26, 25:15, 25:20, 25:17) и Южной Кореи со счетом 3:0 (25:17, 25:22, 25:18).

Сегодня, 8 июля, россиянам предстоит встреча с американцами. Выступающая в группе B сборная РФ уже обеспечила себе выход в следующий этап, куда пройдут по две лучшие команды из каждой группы.

В состав команды России на Универсиаде в Неаполе входят игроки «Зенита-Казани» Алексей Кононов и Андрей Сумрачевский, а также Роман Пакшин из «Академии-Казани».

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