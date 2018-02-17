Два волейболиста «Зенита-Казани» вошли в состав сборной России на Универсиаде

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Андрей Сурмачевский и Алексей Кононов из «Зенита-Казани» вошли в состав сборной России на Универсиаде в Неаполе в качестве блокирующего и доигровщика соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола РТ.

Возглавил команду завершивший профессиональную карьеру после сезона 2018-2019 годов либеро казанского «Зенита» Алексей Вербов. Первый матч его подопечных состоится уже сегодня: россияне сыграют со сборной Португалии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанец помог сборной России по настольному теннису одержать первую победу на летней Универсиаде 2019.

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