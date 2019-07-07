Подопечные Алексея Вербова одержали уже две победы на Универсиаде в Неаполе

(Казань, 7 июля, «Татар-информ»). На Универсиаде в Неаполе мужская сборная России по волейболу под руководством старшего тренера «Зенита-Казани» Алексея Вербова одержала две победы в стартовых матчах, последовательно обыграв команды Португалии и Южной Кореи, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В первом матче 5 июля россияне победили португальцев со счетом 3:1 (24:26, 25:15, 25:20, 25:17), а во втором 6 июля – южнокорейцев со счетом 3:0 (25:17, 25:22, 25:18).

Российская национальная команда выступает в группе B. Сегодня, 7 июля, ей предстоит встреча со сборной Китая, а завтра, 8 июля, – со сборной США.

На предварительном этапе турнира среди мужчин состязаются 20 команд, которые разбиты на четыре группы. В следующий этап пройдут по лучшие команды из каждой группы, а остальные станут участниками утешительных игр за места с девятого по 20-е.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в состав сборной России на Универсиаде в Неаполе вошли игроки «Зенита-Казани» Алексей Кононов и Андрей Сумрачевский, а также Роман Пакшин из команды «Академия-Казань».

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