Главный памятник солдатам Великой Отечественной войны в Мамадыше откроют в августе

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). Памятник солдатам Великой Отечественной войны в Мамадыше планируют открыть в конце августа после реконструкции. Демонтажные работы здесь начались в мае этого года, пишет местная газета «Нократ».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что памятник солдатам Великой Отечественной войны был установлен в 1967 году. Тогда он был намного меньше нынешнего и состоял только из стелы солдата и медсестры. Немного позже были написаны имена тех, кто погиб на фронте.

На обновленном памятнике появятся даты войны и слова: «Никто не забыт, ничто не забыто». Кроме того, с двух сторон на черном граните будут написаны имена тех, кто не вернулся с поля битвы. Надписи будут выдержаны в золотистом цвете.

На сегодняшний день сделана основа под обелиск. Сейчас ведется демонтаж памятника. Параллельно в Мамадыше продолжается благоустройство горы Пузанка с панорамным видом на Вятку.

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