При демонтаже памятника солдатам Великой Отечественной войны в Мамадыше обнаружили капсулу

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). На улице Советской города Мамадыша ведутся ремонтные работы – в начале весны здесь снесли каменные заборы, а сейчас демонтируют тротуары и памятник, пишет газета «Нократ».



В ремонтных работах принимают участие студенты второго курса Мамадышского политехнического колледжа. Будущие строители абсолютно бесплатно решили помочь городу в благоустройстве.



Памятник солдатам Великой Отечественной войны был установлен в 1967 году, он был намного меньше нынешнего, и состоял только из стелы солдата и медсестры. Немного позже были написаны тех, кто погиб на фронте.





При демонтаже памятника была обнаружена капсула, ее содержимое пока неизвестно. В исполкоме города отметили, что о таинственном предмете известно лишь то, что капсула хранилась в земле не одно десятилетие.





На месте старого мемориала построят новый, по словам главного архитектора города Рамиля Минниханова, его реставрация должна быть завершена к августу. На памятнике золотистыми буквами будут высечены даты Великой Отечественной войны и слова «Никто не забыт, ничто не забыто». На черном граните с двух сторон будут запечатлены имена тех, кто погиб на полях сражений.

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