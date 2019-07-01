В Мамадыше продолжается благоустройство горы Пузанка с панорамным видом на Вятку

(Казань, 3 июля, «Татар-информ»). В Мамадыше ведутся активные ремонтные работы и благоустройство горы Пузанка, с которой открывается панорамный вид на Вятку. Сейчас здесь прокладывают тротуар протяженностью более 300 м, дорожки по лесному массиву и оборудуют смотровую площадку, пишет газета «Нократ».

Ремонтные работы начались в прошлом году. Строители отреставрировали два памятника участникам Великой Отечественной войны и выложили площадки перед ними. В этом году приступили к обустройству смотровой площадки. По словам заместителя главы города Айнура Аглямова, посетители этого природного парка будут передвигаться по нему только пешком.

По окончании работ при спуске и подъеме на гору здесь установят шлагбаумы. Тротуары от подножия горы до самих памятников будут прокладываться по специальному маршруту. Предполагается установить вдоль них фонари.

Работы ведутся при поддержке главы района Анатолия Иванова. В этом году работы будут завершены. Планируется, что обновленный парк откроется в конце сентября.

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