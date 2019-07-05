Два проекта казанских архитекторов прошли в финал II Российской молодежной архбиеннале

(Казань, 5 июля, «Татар-информ»). Определены финалисты II Российской молодежной архитектурной биеннале, которая пройдет этой осенью в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

По числу поданных заявок на участие в биеннале ожидаемо лидировала Москва, вторым стал Санкт-Петербург, а третьей оказалась Казань. При этом среди прошедших в финал 30 проектов оказалось 13 работ архитекторов из Москвы, три – из Петербурга, по две из Казани, Ростова-на-Дону и Уфы и по одной из Владикавказа, Калинина, Краснодара, Махачкалы, Новгорода (совместно с Москвой), Новосибирска, Самары и Симферополя.

Столица Татарстана оказалась представлена в финальном этапе конкурса проектами архитектурного бюро AR ARCHITECTS и архитектурно-строительной компании «ЭСФОЭС Архитектс». А трое архитекторов пробились в финал уже во второй раз – это Азат Ахмадуллин из Уфы, Максим Базаев из Владикавказа и Алина Черейская (петербургская архитектурная лаборатория SA lab)

«<…> качество портфолио молодых архитекторов из регионов России было сопоставимо с качеством работ, представленных из Москвы и Санкт-Петербурга. И из столиц при этом участвовали самые сильные и известные молодые команды страны <…>», – подчеркнул председатель жюри II Российской молодежной архитектурной биеннале – руководитель архитектурного бюро SPEECH (Россия) и управляющий партнер бюро Tchoban Voss Architekten (Германия) Сергей Чобан. В связи с этим он выразил надежду на очень высокий уровень итоговых проектов.

Темой предстоящей биеннале является вторая жизнь промышленных сооружений – работа с постройками, которые уже не используются по своему первоначальному назначению и должны быть адаптированы под новые функции. Объектами для работы конкурсантов выбраны завод «Сантехприбор» в Адмиралтейской слободе и Казанский элеватор.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», II Российская молодежная архитектурная биеннале пройдет с 24 по 26 октября 2019 года в Иннополисе. I Российская молодежная архитектурная биеннале состоялась под Казанью в октябре 2017-го.

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