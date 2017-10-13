Татар-информ

16 мая 2019, 15:26

Общество

Иннополис примет вторую Российскую молодежную архбиеннале

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Общество

Иннополис примет вторую Российскую молодежную архбиеннале

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В этом году в рамках форума пройдет специальный детский конкурс для учащихся архитектурных школ.

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). С 24 по 26 октября в Иннополисе состоится вторая Российская молодежная архитектурная биеннале, анонсируют организаторы мероприятия. О форуме молодежных архитектурных идей, учредителями которого стали Правительство РТ и Министерство строительства и ЖКХ России, было объявлено накануне на XXIV Международной выставки архитектуры и дизайна «АРХ Москва». 

Первая Российская молодежная архитектурная биеннале, напомним, прошла под Казанью, в городе Иннополис, в октябре 2017 года. Тогда финалистами конкурсного мероприятия-презентации стали архитекторы и творческие коллективы из 12 регионов России — всего 29 участников. Изначально к участию было заявлено 377 участников из России и 11 иностранных государств. Лучшим проектом I молодежной архбиеннале стала идея московской архитектурной группы CitizenStudio.

В этом году на архбиеннале состоится конкурс детских проектов: участниками могут стать воспитанники архитектурных школ, а победители вместе с куратором мероприятия, председателем жюри, руководителем архитектурных бюро SPEECH (Москва) и Tchoban Voss Architekten (Берлин) Сергеем Чобаном посетят Берлин.

Основной задачей архбиеннале, как и в 2017 году, организаторы обозначают выявление и вовлечение в практическую архитектуру молодых авторов — создание золотого запаса архитекторов для всей России. Проведение II Российской молодежной архитектурной биеннале в Иннополисе вошло в список поручений Президента России Владимира Путина по итогам его встречи в феврале этого года с общественностью.

Помимо Сергея Чобана в жюри второго молодежнего форума войдут трое иностранных специалистов и трое победителей архбиеннале 2017 года. Основатели архитектурной группы CitizenStudio Михил Бейлин и Даниил Никишин (Москва) будут иметь один общий голос, Надежда Коренева (Москва) и Олег Манов (FUTURA Architects, Санкт-Петербург) — индивидуальные голоса при обмене мнениями жюри.

Среди приглашенных экспертов и членов жюри – профессор Технического университета Дельфта (Нидерланды) и сооснователь одного из архитектурных бюро Михаил Ридайк, сопредседатель Центра технологий искусственной среды Вашингтонского университета, директор академического комитета шанхайского технологического центра инженерии цифрового конструирования (Китай) Филипп Юань; куратор и соучредитель независимого архитектурного форума AEDES в Берлине Кристин Файрайз.

Лучшие проекты участников первой и второй молодежных российских биеннале, сообщают организаторы, будут представлены во всемирно известном независимом выставочном пространстве — галерее Aedes Architecture Forum в Берлине. 

Участниками II Российской молодежной архитектурной биеннале могут стать начинающие градостроители до 35 лет из России и других стран с высшим профильным образованием. В конкурсе могут участвовать как индивидуальные проекты, так и коллективные заявки. Прием заявок стартует 20 мая и продлится до 20 июня. Имена 30 финалистов объявят на Московском урбанистическом форуме, который пройдет с 4 по 7 июля в парке «Зарядье». Затем с 10 по 14 июля в Казани для них пройдет установочная сессия с приглашенными экспертами. Свои идеи конкурсантам надо будет предложить на примере реально существующих промышленных пространств Казани — завода «Сантехприбор» в Адмиралтейской слободе и Казанского элеватора.

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