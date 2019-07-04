В Пестречинском районе РТ запустили онлайн-систему для поддержки инвестпроектов

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Онлайн-площадка для взаимодействия инвесторов с муниципальной властью появилась в Пестречинском районе Татарстана. Проект «Барьерам — цифровизация!» привлечет новых бизнесменов и их инвестиции, уверен глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов. Об этом он рассказал на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Мы должны уделять равное внимание маленьким инвесторам и крупным инвестиционным проектам. В районе мы запустили пилотный проект под названием „Барьерам — цифровизация!“», — заявил Кашапов.

Проект работает на базе CRM-системы — онлайн-площадки, на которой комиссия Пестречинского района рассматривает инвестпроекты, формирует поручения и следит за их исполнением. Это позволяет быстрее рассматривать заявки предпринимателей без бумажной волокиты.

«С начала 2019 года, я ежедневно отслеживаю реализацию более чем 100 инвестпроектов на территории района в режиме онлайн. У меня на это уходит всего 30-40 минут рабочего времени. Раньше приходилось собирать совещания, вспоминать протокольные поручения, жестче контролировать», — поделился подробностями Кашапов.

Идею поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.



«Я считаю, что очень хорошая работа. Надо систематизировать то, что наш коллега рассказал. Упорядочить, сделать платформу, чтобы мы видели, что там и в каком состоянии», — сказал Минниханов, добавив, что в будущем такую систему управления инвестпроектами можно внедрить в других муниципалитетах Татарстана.

В настоящее время в 15 районах республики власти стремятся повысить деловую активность, например, в Зеленодольском районе в скором времени планируют решить проблему кадрового дефицита.

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