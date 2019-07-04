Татар-информ

4 июля 2019, 16:06

Экономика и финансы

В Пестречинском районе РТ запустили онлайн-систему для поддержки инвестпроектов

Рекомендуем

Экономика и финансы

В Пестречинском районе РТ запустили онлайн-систему для поддержки инвестпроектов

Фото: pestreci.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил изучить опыт для использования в других муниципалитетах.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Онлайн-площадка для взаимодействия инвесторов с муниципальной властью появилась в Пестречинском районе Татарстана. Проект «Барьерам — цифровизация!» привлечет новых бизнесменов и их инвестиции, уверен глава Пестречинского района РТ Ильхам Кашапов. Об этом он рассказал на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Мы должны уделять равное внимание маленьким инвесторам и крупным инвестиционным проектам. В районе мы запустили пилотный проект под названием „Барьерам — цифровизация!“», — заявил Кашапов.

Проект работает на базе CRM-системы — онлайн-площадки, на которой комиссия Пестречинского района рассматривает инвестпроекты, формирует поручения и следит за их исполнением. Это позволяет быстрее рассматривать заявки предпринимателей без бумажной волокиты.

«С начала 2019 года, я ежедневно отслеживаю реализацию более чем 100 инвестпроектов на территории района в режиме онлайн. У меня на это уходит всего 30-40 минут рабочего времени. Раньше приходилось собирать совещания, вспоминать протокольные поручения, жестче контролировать», — поделился подробностями Кашапов.

Идею поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Я считаю, что очень хорошая работа. Надо систематизировать то, что наш коллега рассказал. Упорядочить, сделать платформу, чтобы мы видели, что там и в каком состоянии», — сказал Минниханов, добавив, что в будущем такую систему управления инвестпроектами можно внедрить в других муниципалитетах Татарстана.

В настоящее время в 15 районах республики власти стремятся повысить деловую активность, например, в Зеленодольском районе в скором времени планируют решить проблему кадрового дефицита.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Многофункциональные центры Татарстана научат выявлять потребности бизнеса

Новости дня
17:02
В Казани для джазового фестиваля из кремлевского Эрмитажа на Пушечный двор перенесут белый рояль

Впервые рояль фирмы «J. Bekker» перенесут на уличную сцену для четырех концертов фестиваля «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер».

16:48
В Казани на джазовом фестивале в Кремле впервые выступит пианист из США Вадим Неселовский

Фестиваль «JAZZ в Кремле с Ольгой Скепнер» пройдет с 11 июля по 22 августа.

16:34
Гидрометцентр предупреждает казанцев о грозе и сильном ветре

Ухудшение погодных условий ожидается вечером 4 июля, а также днем и ночью 5 июля.

16:20
Многофункциональные центры Татарстана научат выявлять потребности бизнеса

На расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ глава Нижнекамского района предложил внедрить проект «Бережливое МФЦ».

16:11
В пришкольном лагере Менделеевска автоинспекторы рассказали детям об опасностях на дороге

В Татарстане проходят мероприятия по профилактике детского травматизма на дорогах «Засветись. Будь бдительным на дороге»

16:06
В Пестречинском районе РТ запустили онлайн-систему для поддержки инвестпроектов

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил изучить опыт для использования в других муниципалитетах.

15:57
СК РТ: Ребенок, упавший с 16-го этажа в Челнах, разбился, пока мать спускалась на лифте в магазин

Женщина вышла из квартиры, а ребенок залез на подоконник, открыл окно и не удержал равновесие.

15:52
В Казани заложили первый камень в основание зданий учебного корпуса и общежития филиала РГУП

Новые объекты дадут дальнейший толчок в развитии не только Казанского филиала РГУП, но и всего университета в целом, выразил уверенность Нигматуллин.

15:39
Водитель автобуса из Альметьевска убил диспетчера, приревновав ее к другому мужчине

По данным Следкома, ссора между коллегами произошла из-за сообщения, которое пришло на телефон женщине незадолго до ее убийства.

15:38
В 2019 году Гарантийный фонд РТ выдал субъектам МСП в два раза больше поручительств

За прошедшие месяцы фонд помог привлечь предпринимателям 2,7 млрд рублей.

15:24
Эдуард Николаев заставил 9,5-тонный «КАМАЗ» взлететь в короткометражке от Red Bull

Рустам Минниханов опубликовал видео на своей странице в Instagram.

15:21
В Набережных Челнах за сутки при столкновениях легковушек с грузовиками пострадали два человека
15:10
Более 100 млн рублей привлекли депутаты Госсовета РТ для помощи социальным организациям Татарстана

Благодаря поддержке депутатов во многих приютах и детдомах провели ремонт помещений и благоустроили территорию.

14:56
Римма Ратникова: Надеемся, что депутаты Госсовета РТ VI созыва продолжат поддержку соцучреждений

Президиум Госсовета РТ подвел итоги работы депутатов за пять лет по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.

14:51
В Альметьевске за пачку сигарет двое пьяных подростков раздели и до смерти забили мужчину

В Следкоме отметили, что оба парня состоят на учете в правоохранительных органах.

14:40
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция о подготовке к спортивным марафонам

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

14:29
МВД по РТ опровергло участие полицейских в драке в ночном клубе Набережных Челнов

Конфликт в ночном клубе попал на записи камер видеонаблюдения.

14:24
Fitch улучшило прогноз по рейтингу ВСК

ВСК стабильно входит в топ-10 крупнейших российских страховщиков и обладает безупречной кредитной историей.

14:15
Спасатели вывезли с территории двух челнинских детсадов осиные гнезда

Спасатели, прибывшие по вызовам, ликвидировали ульи и вывезли их в безопасное место.

14:08
Для казанских семей на Кремлевской набережной проведут бесплатную фотосессию

Бесплатная фотосессия будет проходить на Кремлевской набережной с 14.00 до 20.00.

14:05
В селе Ульянково Кайбицкого района пастух утонул в цистерне с молоком

Мужчина упал в емкость глубиной около двух метров, наполненную охлажденным молоком.

13:52
Кадры для малого и среднего бизнеса в Зеленодольском районе будут готовить по целевым соглашениям

Предприниматели и образовательные учреждения объединятся, чтобы решить проблему кадрового голода.

13:36
Минниханов провел переговоры с бизнесменами Израиля, готовыми инвестировать в Татарстан

Делегация представителей бизнес-кругов Израиля прибыла в Татарстан накануне для изучения экономического потенциала республики.

13:35
Жертвами страшного ДТП в Менделеевском районе Татарстана стали два человека

Смертельная авария произошла накануне днем на 18-м км автодороги Псеево – Крынды.

13:20
На заключительном заседании Госсовета 11 июля Мухаметшин подведет итоги работы парламента V созыва

На 49-м заседании Госсовета Татарстана депутаты рассмотрят 29 вопросов.

События