Кадры для малого и среднего бизнеса в Зеленодольском районе будут готовить по целевым соглашениям

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Зеленодольском районе Татарстана работников для малого и среднего бизнеса будут готовить по соглашениям с образовательными организациями. Таким образом муниципалитет планирует решить проблему нехватки специалистов, рассказал глава Зеленодольского района Александр Тыгин на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Для реализации наших предложений есть очень удачный механизм — отраслевое соглашение между предпринимателями и учебными заведениями. Это соглашение определит потребность бизнеса в трудовых ресурсах, обязательством учебных заведений будет их подготовка. Муниципалитет выступит координатором и основной площадкой для этого диалога», — поделился подробностями Тыгин, добавив, что такое соглашение будет подписано уже в четвертом квартале текущего года.

Мера позволит не только снизить серьезный кадровый дефицит, который на сегодня составляет более 1 тыс. человек, но и снизить маятниковую миграцию на 4%, а также повысить среднюю заработную плату, уверен глава района.

Целевая форма обучения кадров в Татарстане действует, но ее нужно сделать системной — такую точку зрения озвучил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Надо понимать, кто твой покупатель, кто заказывает этого специалиста. Наши образовательные центры должны делать не то, что умеют делать, а то, что нужно сегодня по рынку. Давайте проанализируем, как все это работает», — подытожил Президент РТ.

Зеленодольский район стал одним из 15 муниципалитетов Татарстана, в которых запустят проекты развития делового климата.

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