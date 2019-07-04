Татар-информ

4 июля 2019, 12:30

Экономика и финансы

Тимур Нагуманов: В районах Татарстана создадут «дорожные карты» по улучшению делового климата

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Экономика и финансы

Тимур Нагуманов: В районах Татарстана создадут «дорожные карты» по улучшению делового климата

Фото: tatarstan.ru

Работа началась в 15 муниципалитетах, в 4 городах и районах планы по развитию предпринимательской среды уже сформированы.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В городах и районах Татарстана создадут краткосрочные планы, которые позволят улучшить деловой климат и повысить активность бизнеса. В работу уже вовлечены 15 муниципальных районов, о чем сегодня сообщил бывший бизнес-омбудсмен Татарстана Тимур Нагуманов на XII расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте РТ.

«Мы предложили каждому району создать свой краткосрочный план, реализация которого даст увеличение количества предпринимателей, позволит бизнесу лучше расти и развиваться. Цель проекта — разработать и реализовать в каждом районе комплекс мероприятий, который улучшит деловой климат и повысит уровень деловой активности», — сообщил он. 

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Он отметил, что планы по улучшению делового климата создаются районными властями, при этом команда бизнес-омбудсмена помогает муниципалитетам справиться с этой задачей. В работу по формированию планов уже вовлечены 15 муниципалитетов, в 2019 году в рамках первого этапа проекта проведены 150 глубинных интервью с предпринимателями, и они показали основные «болевые точки» предпринимательства. После этого в районах прошли стратегические сессии, в ходе которых власти районов с предпримателями и экспертами создали решения для своих районов.

«В эту работу мы вовлекли более 40 креативных, успешных, развивающихся бизнес-наставников нашей республики», — подчеркнул Нагуманов.

По словам бывшего бизнес-омбудсмена, готовые проекты развития уже появились в Нижнекамском, Пестречинском, Бугульминском и Зеленодольском районах республики, до конца года планы составят и остальные 11 участников программы.

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