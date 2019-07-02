Этнолог из Казахстана: Казанская научная школа работает на высоком уровне

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Казанская научная школа плодотворно развивается и работает на высоком уровне. Такое мнение на открытии XIII Конгресса антропологов и этнологов России выразил доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии архитектуры стран Востока Серик Ажигали из Казахстана.

«Казанская научная школа развивается довольно плодотворно. Ее деятельность всегда находится на высоком уровне, включая работу исторической, археологической и этнологической школ», – заметил исследователь. Он также выразил надежду на сотрудничество Казахстана и Татарстана в плане антропологических и этнологических исследований.

Ажигали представит на проходящем в Казани научном форуме доклад об истории этнографической науки Казахстана. По его словам, казахские этнографы всегда работали в тесном контакте с российскими специалистами, часто обучались в Москве и Петербурге (Ленинграде).

«Большое развитие получило также казаховедение в России. Есть известные российские ученые, этнографы, этносоциологи, которые на высоком уровне занимаются казахской проблематикой», – заключил Серик Ажигали.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов выразил мнение, что в вопросах реализации государственной национальной политики Татарстан является примером для остальных регионов страны, и отметил неслучайность проведения научного форума именно в этом месте.

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