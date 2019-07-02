Замглавы Администрации Президента РФ: Татарстан – пример реализации национальной политики

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В вопросах реализации государственной национальной политики Республика Татарстан является примером для остальных регионов страны. Об этом заявил на открытии XIII Конгресса антропологов и этнологов России заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.

«Республика Татарстан на протяжении многих лет является одним из лидеров в стране – как в социально-экономическом развитии, так и в стабильности общественно-политических процессов. В вопросах реализации государственной национальной политики Татарстан также во многом является примером для остальных регионов страны», – подчеркнул Магомедов.

«Здесь сформирована обширная нормативно-правовая база, накоплен богатый практический опыт в этой сфере», – добавил замруководителя Администрации Президента России.

При этом он отметил, что решение провести научный форум именно в Татарстане было правильным.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня, 2 июля, в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Он будет работать в столице Татарстана до 6 июля включительно. Более 600 научных сообщений обсудят на десяти симпозиумах и 66 секциях. Участниками мероприятия станут около тысячи ученых из России и 20 зарубежных стран.

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