Фарид Мухаметшин: Будущие этнологи – наш стратегический кадровый ресурс

(Казань, 2 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Будущие этнологи – стратегический кадровый ресурс Татарстана. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на открытии XIII Конгресса антропологов и этнологов России в Казани.

«Будущие этнологи – наш стратегический кадровый ресурс. Уже сейчас они могут оказать помощь в проведении исследований в регионах в рамках учебной практики. В Татарстане такая работа проводится в муниципальных районах, и, думаю, мы эту практику будем расширять и дальше укреплять», – отметил Мухаметшин.

Он также напомнил о трехстороннем соглашении, которое в прошлом году заключили Казанский (Приволжский) федеральный университет, Министерство культуры РТ и Ассамблея народов Татарстана. «Суть соглашения – привлечение обучающихся по программам антропологии и этнологии к выполнению государственной программы “Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2020 годы“, а также к иным мероприятиям по линии государственной национальной политики. Подключение студентов в качестве волонтеров безусловно способствует повышению уровня знаний будущих специалистов», – уверен Председатель Госсовета РТ.

На конгрессе собрались ведущие ученые России, а также 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы обсудить актуальные вопросы антропологического и этнологического знания и определить пути дальнейшего развития этих наук.





«Полагаю, что работа конгресса, выстроенная вокруг запланированных организаторами 66 секций, будет способствовать живой дискуссии по соответствующим тематикам. Выработанные же в ходе заседаний мнения и предложения предадут новый импульс научному познанию», – заключил Фарид Мухаметшин.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», сегодня, 2 июля, в Казани открылся XIII Конгресс антропологов и этнологов России. Он будет работать в столице Татарстана до 6 июля включительно.

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