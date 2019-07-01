На Универсиаде в Италии Татарстан представят 18 спортсменов

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). На XXX Всемирной летней универсиаде 2019 года в Италии от Татарстана выступят 18 спортсменов, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

«На Универсиаду в Италию отправятся (и уже отправились) 18 наших спортсменов — это большая, внушительная делегация, одна из самых многочисленных среди российских регионов. Такое количество представителей Татарстана в составе сборной команды России — это серьезное достижение для молодых спортсменов, их тренеров, федераций по видам спорта. Это же и показатель той работы по подготовке спортивного резерва, которая на сегодняшний день проводится в республике», — отметил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Татарстанцы выступят в девяти видах спорта. Так, в прыжках в воду за победу поборются Александр Белевцев и Карина Шкляр, в соревнованиях тхэквондистов республику представят Рафаэль Камалов и Булат Габдульбаров.

В составе женской национальной команды по баскетболу выступят Алина Новикова и Елизавета Зайцева.

За мужскую сборную России по водному поло сыграют Игорь Чирков и Эмиль Зиннуров.

В соревнованиях по настольному теннису выступит Сагди Исмаилов. В мужском теннисном турнире поучаствует Тимур Киямов.

В составе мужской национальной команды по волейболу выступят Андрей Сумрачевский и Алексей Кононов.

В соревнованиях по стендовой стрельбе за награды поборются Регина Шакирова и Сергей Демин.

Больше всего татарстанцев поучаствует в соревнованиях по плаванию, в том числе Эрнест Максумов, Григорий Тарасевич, Ирина Приходько и Егор Куимов.

С 3 по 14 июля в Неаполе (Италия) пройдет XXX Всемирная Летняя Универсиада 2019 года. Соревнования стартуют 2 июля. В играх примут участие около 8 тыс. спортсменов из 170 стран мира. Будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта.

В состав российской делегации вошел 361 человек: 275 спортсменов (137 мужчин и 138 женщин) и 86 официальных лиц. Российские спортсмены на Универсиаде представляют 51 регион и 100 вузов страны. Самые многочисленные команды из Москвы (61 человек), Санкт-Петербурга (27), Московской области (27), Краснодарского края (25) и Татарстана (18).

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