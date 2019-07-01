На Универсиаде в Италии выступят пять спортсменов казанского клуба «Синтез»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). На Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Италии выступят пять спортсменов казанского клуба водных видов спорта «Синтез», сообщает пресс-служба спортивного клуба.

«В состав сборной России по водному поло вызов получили двое молодых ватерполистов — подвижный нападающий Эмиль Зиннуров и вратарь Игорь Чирков», — сообщили в «Синтезе».

По сообщению пресс-службы, россияне проведут свой первый матч в групповом турнире 2 июля против сборной Великобритании. Все поединки пройдут на стадионе плавания в Казерте.

Кроме того, 2 июля на турнире по прыжкам в воду выступят Карина Шкляр и Александр Белевцев, а 4 июля на старт выйдет пловец Егор Куимов.

Всемирная летняя Универсиада состоится в Неаполе (Италия) с 3 по 14 июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.