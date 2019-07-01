В Универсиаде в Италии поучаствуют два стендовика из Татарстана

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). На Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Италии выступят два татарстанских стендовика, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

«8 июля Сергей Демин и Регина Шакирова выйдут на старт соревнований в ските, победители в которых определятся днем позже, 9 июля», — отметили в пресс-службе.

Турнир по стендовой стрельбе пройдет на стрельбище «Zaino» в 20 км от города Казерта. Соревнования включают розыгрыш четырех комплектов наград в двух олимпийских упражнениях.

Всемирная летняя Универсиада состоится в Неаполе (Италия) с 3 по 14 июля.

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