Татар-информ

1 июля 2019, 13:04

Спорт

В Универсиаде в Италии поучаствуют два стендовика из Татарстана

Рекомендуем

Спорт

В Универсиаде в Италии поучаствуют два стендовика из Татарстана

Сергей Демин и Регина Шакирова сразятся в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «скит».

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). На Всемирной летней Универсиаде 2019 года в Италии выступят два татарстанских стендовика, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

«8 июля Сергей Демин и Регина Шакирова выйдут на старт соревнований в ските, победители в которых определятся днем позже, 9 июля», — отметили в пресс-службе. 

Турнир по стендовой стрельбе пройдет на стрельбище «Zaino» в 20 км от города Казерта. Соревнования включают розыгрыш четырех комплектов наград в двух олимпийских упражнениях. 

Всемирная летняя Универсиада состоится в Неаполе (Италия) с 3 по 14 июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Новичок «Рубина»: Я оказался в том клубе, где был нужнее
Новости дня
14:00
Бердыев перестал быть совладельцем «Рубина»

Доля Рустема Сайманова в уставном капитале ООО «ФК “Рубин”» теперь равна 100%.

13:48
В Татарстане сельхозформирования завершили уборку многолетних трав первого укоса

В заготовке кормов лидируют Балтасинский, Атнинский и Сабинский районы, где наибольшая плотность скота на 100 га сельхозугодий.

13:32
Глава «ТАНЕКО» Леонид Алехин ушел с занимаемой должности

На «ТАНЕКО» запущена установка ЭЛОУ АВТ-6, которая увеличит мощности комплекса по переработке нефти с 8 до 14 млн тонн в год.

13:25
Прокуратура добилась, чтобы ФСС обеспечил 92-летнюю женщину-инвалида подгузниками

Надзорное ведомство обратилось в суд с иском к Фонду социального страхования РФ по РТ.

13:23
Банк «Аверс»: Количество пользователей интернет-банка выросло в два с половиной раза

Доля онлайн-пользователей услуги превысила 30% от общего числа активных клиентов банка.

13:18
Прототипами для костюмов спектакля «Дракон» в театре им. Качалова станут модели дизайнера Маккуина

Премьера «Дракона» состоится в сентябре или октябре нового 229-го сезона КАРБДТ им. Качалова.

13:11
ГИБДД Казани ищет очевидцев двух аварий, в которых пострадали велосипедист и престарелая женщина

77-летняя пассажирка автобуса получила перелом позвонка, а 55-летнего мужчину госпитализировали с множественными переломами ребер.

13:10
В Казани вручат медали «За любовь и верность» супругам, прожившим от 25 лет вместе

Пары с крепкими семейными узами будут награждены 8 июля, в День семьи, любви и верности.

13:04
В Универсиаде в Италии поучаствуют два стендовика из Татарстана

Сергей Демин и Регина Шакирова сразятся в соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине «скит».

12:56
Минниханов предложил обобщить федеральный опыт перехода застройщиков на счета эскроу

Президент РТ провел совещание по вопросу перехода строительных компаний с 1 июля 2019 года на проектное финансирование.

12:51
Прокурор Нижнекамска добился, чтобы девочка с серьезным диагнозом получила необходимое лекарство

Консилиум врачей Минздрава РФ рекомендовал ребенку лекарство по жизненным показаниям, однако в региональном Минздраве девочке отказали.

12:50
Эстафету флага WorldSkills примут в Буинском районе

Чествование флага пройдет на выпускном балу медиков и ветеринаров.

12:44
Мэрия Казани рассказала, насколько вырастет «коммуналка» с 1 июля

К концу года плата за коммунальные услуги должна подорожать не больше чем на 4,5%.

12:38
Казанцы стали в четыре раза чаще оплачивать проезд в транспорте бесконтактными банковскими картами

С 1 июля банковские карты принимают во всех видах городского транспорта столицы Татарстана.

12:32
В Казани запустили бесплатное такси для инвалидов

Машину для поездки людей с ограниченными возможностями могут заказать некоммерческие организации.

12:25
На видео попало, как мужчина с пистолетом ограбил музыкантов в подземном переходе Набережных Челнов

Происшествие зафиксировали видеокамеры в подземном переходе, который находится возле мэрии Автограда.

12:22
В Кукморе гостиный двор братьев Комаровых планируют выстлать брусчаткой и установить там перголы
12:15
В Набережных Челнах в конце минувшей недели под колеса машин попали три ребенка

В авариях пострадали дети в возрасте 6, 11 и 17 лет.

12:12
Альфир Шамсутдинов возглавил Казанскую городскую жилинспекцию

С 2013 года он руководил Управлением административно-технической инспекции.

12:04
На Универсиаде в Италии выступят пять спортсменов казанского клуба «Синтез»

Всемирная летняя Универсиада стартует в Неаполе 3 июля.

11:50
В Татарстане ввели в эксплуатацию 58% жилья от плана

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

11:49
В цеху по производству металлоконструкций в Казани фотограф погиб от удара током

Молодой человек решил начать съемку, не дождавшись владельца предприятия.

11:42
Казанцы стали чаще посещать спектакли театра им. Качалова

В 2019 году число зрителей выросло на 3 тыс. человек — со 117 до 120 тыс. театралов.

11:41
Новый руководитель представлен коллективу «Газпром трансгаз Казань» в присутствии Минниханова

Рафкат Кантюков продолжит работу в должности советника генерального директора.

11:40
Альфа-Банк возглавил рейтинг Frank Premium Banking Award 2019
События