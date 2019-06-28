Глава Комитета РТ по наследию рассказал о многомиллионных траншах на реставрацию ключевых зданий

(Казань, 28 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В 2019 году из бюджета РТ на реставрацию Алафузовского театра выделяется 161 млн рублей, на второй этап реставрации исторического здания Казанской художественной школы – 137 млн рублей, на дом Михляева-Дряблова – 111 млн рублей. Работы по дому Чукашева (1908 год, ул. Горького, д. 19) потребуют 35 млн рублей, в ДК Саид-Галеева – 411 млн рублей, в усадьбе Сандецкого (Музей ИЗО РТ) – 380 млн рублей, а в ДК железнодорожников – также более 300 млн рублей.

Об этом сообщил глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, впервые приняв участие в заседании регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК), прошедшем в формате круглого стола с горожанами, архитекторами, реставраторами и активистами по сохранению исторической среды.

Все перечисленные памятники архитектуры находятся в Казани. Всего же на учете в ведомстве, отметил Гущин, находятся около 2,5 тыс. объектов по всей республике.

«Конечно, собор Казанской иконы Божией Матери (взорван в 1932 году, воссоздается по архивам – прим. Т-и) хочется как подарок получить к 100-летию ТАССР. Но здесь на первом плане вопросы правильной реконструкции: живопись неоправданно наносить на мокрый бетон», – обратил внимание участников круглого стола на один из моментов Иван Гущин.

При этом он подчеркнул, что только в прошлом 2018 году Республика Татарстан направила на реставрацию объектов культурного наследия порядка 1 млрд рублей (включая объекты ЮНЕСКО – Болгар и Свияжск). Для сравнения Гущин привел данные по Астраханской области, где, как он выяснил при общении с коллегой из этого региона, по решению губернатора на подобные цели направили 400 тыс. рублей.

Первый этап реставрации одного из красивейших зданий столицы РТ, Казанской художественной школы, находившейся в течение скольких лет в аварийном состоянии, потребовал 165 млн рублей. Средства были экстренно выделены в прошлом году после скандального инцидента с угрозой потери лицензии художественным училищем, занимающим здание в наши дни.

Вопрос с началом реставрации дома Михляева-Дряблова – старейшего гражданского сооружения Казани, датируемого периодом Петра I (XVIII век), решился только после того, как почти руинированный остов дома было решено передать Музею изобразительных искусств РТ. Здесь планируется создать музейное обучающие-развивающее пространство для детей и подростков.

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